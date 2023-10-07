Потяги між Україною та Польщею повертаються до звичного графіку руху: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З сьогоднішнього дня, 8 жовтня, після завершення ремонтних робіт на колії польською стороною, низка потягів між Україною та Польщею повертаються до звичного графіку руху. Про це пише УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.
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“8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху”, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
Деталі
В компанії додали, що склад поїзда № 73/74 Харків — Перемишль збільшиться вдвічі. Відправлення поїзда № 73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.
Окремо уточнили, що призначений на час польських ремонтів додатковий рейс № 119/120 Київ — Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт.
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