Поезда между Украиной и Польшей возвращаются к обычному графику движения: детали

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КИЕВ. 8 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 8 октября, после завершения ремонтных работ на пути польской стороной, ряд поездов между Украиной и Польшей возвращаются к привычному графику движения. Об этом пишет УНН с ссылкой на “Укрзализныцю”.

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Цитата

“8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда № 31/32 Запорожье — Перемышль, № 35/36 Одесса — Перемышль, № 705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев — Перемышль вернутся к своему привычному расписанию движения”, — говорится в сообщении “Укрзализныци”.

Детали

В компании добавили, что состав поезда № 73/74 Харьков — Перемышль увеличится вдвое. Отправление поезда № 73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышля об 11:17. обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

Отдельно уточнили, что назначенный на время польских ремонтов дополнительный рейс № 119/120 Киев — Хелм продолжит курсирование и после завершения ремонтных работ.

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