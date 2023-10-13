Между Бердичевом и Козятином с рельсов сошли вагоны: поезда следуют по новым маршрутам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Между Бердичевом и Козятином с рельсов сошло несколько грузовых вагонов. Из-за аварии изменен маршрут ряда пассажирских поездов. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до 2 часов будут следовать такие поезда:
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- 7 Киев - Черновцы,
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- 95 Киев - Рахов,
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- 49 Киев – Трускавец.
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Поезд 23 Киев – Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.
В то же время, поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с задержкой до 3 часов.
Поезд 6 Ясиня – Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до 3 часов без остановки по станции Бердичев.
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"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова поездом 78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", - пояснили в "Укрзализныце".
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