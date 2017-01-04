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Движение автотранспорта из Николаева с началом снегопада перекроют

Движение автотранспорта из Николаева с началом снегопада перекроют

Киев • УНН

 • 11338 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в Николаевской областной государственной администрации по поручению губернатора Алексея Савченко, состоялось заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения бесперебойной работы объектов жизнедеятельности населения в период ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом передает корреспондент УНН.

В заседании регионального штаба под председательством вице-губернатора Вячеслава Боня приняли участие руководители специализированных управлений и ведомств.

По словам представителя Укргидрометцентра Людмилы Дораник, ухудшение погодных условий в Николаевской области ожидается именно на Рождество - в ночь с 6 на 7 января. Синоптик сообщила, что в этот период ожидается морозная погода до -19 градусов ночью и до -10 градусов днем.

"6 января во второй половине дня на Николаев циклон придет со стороны Очакова. Ближе к вечеру ожидается пик снегопада. Утром интенсивность метели уменьшится и циклон уйдет в сторону Днепра", - сказала Л.Дораник.

Для обеспечения бесперебойного электропитания во время непогоды будут задействованы 219 единиц техники и 710 работников "Николаевоблэнерго".

Со стороны "Николаевгаза" будут задействованы 23 бригады, 240 работников, будут работать в 4 смены. Кроме этого в случае необходимости будут дополнительно привлечены 170 слесарей.

Медицинские службы, спасатели и полиция переведены в усиленный режим несения службы.

Заместитель губернатора В.Бонь дал поручение сразу после начала снегопада перекрыть движение автотранспорта из Николаева в сторону Херсона, Одессы, Киева и Днепра.

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