Рух автотранспорту з Миколаєва з початком снігопаду перекриють
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні в Миколаївській обласній державній адміністрації за дорученням губернатора Олексія Савченка, відбулося засідання оперативного штабу з питань забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення в період очікуваного погіршення погодних умов. Про це передає кореспондент УНН.
В засіданні регіонального штабу під головуванням віце-губернатора В’ячеслава Боня взяли участь керівники спеціалізованих управлінь і відомств.
За словами представника Укргідрометцентру Людмили Дораник, погішення погодних умов на Миколаївщині очікується саме на Різдво - в ніч з 6 на 7 січня. Синоптик повідомила, що в цей період очікується морозна погода до -19 градусів вночі та до -10 градусів вдень.
"6 січня у другій половині дня на Миколаїв циклон прийде зі сторони Очакова. Ближче до вечора очікується пік снігопаду. Зранку інтенсивність заметілі зменшиться і циклон піде в сторону Дніпра", - сказала Л.Дораник.
Для забезпечення безперебойного електроживлення під час непогоди будуть задіяні 219 одиниць техніки та 710 працівників "Миколаївобленерго".
Зі сторони "Миколаївгазу" будуть задіяні 23 бригади, 240 працівників, які будуть працювати у 4 зміни. Окрім цього у разі потреби будуть додатково залучені 170 слюсарів.
Медичні служби, рятувальникі та поліція переведені у посилений режим несення служби.
Заступник губернатора В.Бонь дав доручення одразу після початку снігопаду перекрити рух автотранспорту з Миколаєва в сторону Херсона, Одеси, Києва та Дніпра.