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Рубио заявил, что США пока не планируют новых ударов по Ирану — Axios

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

США пока не планируют новых ударов по Ирану, сосредоточившись на санкциях и морской блокаде. Военный ответ не исключают в случае атаки Тегерана.

Рубио заявил, что США пока не планируют новых ударов по Ирану — Axios

Государственный секретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким иностранным коллегам, что Вашингтон в настоящее время не планирует наносить новые удары по Ирану. Вместо этого администрация Дональда Трампа сосредоточилась на экономическом и военно-морском давлении на Тегеран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По словам американских чиновников, речь идет об усилении санкций, морской блокаде и попытках обеспечить вывоз как можно большего количества нефти через Ормузский пролив.

Рубио якобы четко дал понять, что США не планируют возвращаться к масштабным боевым операциям, однако не исключают новых ударов, если Иран атакует первым.

США усиливают давление на Иран

Американские чиновники считают, что разминирование Ормузского пролива ВМС США и увеличение количества танкеров, проходящих через него, существенно ослабили позиции Тегерана.

По их словам, Иран теряет контроль над ключевым маршрутом экспорта нефти. В то же время американская морская блокада ограничивает доходы Тегерана. В частности, в течение последних двух недель вблизи острова Харк, главного центра экспорта иранской нефти, почти не наблюдалось танкеров.

Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь его контролируют США

– заявил один из американских чиновников.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиготта, иранская экономика находится в тяжелом состоянии, а Вашингтон продолжает перекрывать финансовые возможности режима.

Ожидается, что нынешняя политика может сохраняться как минимум до промежуточных выборов в США. В то же время в Вашингтоне допускают пересмотр стратегии и возвращение к военному сценарию в будущем.

США и Иран согласовали прекращение огня и свободное судоходство26.08.26, 00:05 • 3040 просмотров

Степан Гафтко

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