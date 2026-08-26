Рубио заявил, что США пока не планируют новых ударов по Ирану — Axios
Киев • УНН
США пока не планируют новых ударов по Ирану, сосредоточившись на санкциях и морской блокаде. Военный ответ не исключают в случае атаки Тегерана.
Государственный секретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким иностранным коллегам, что Вашингтон в настоящее время не планирует наносить новые удары по Ирану. Вместо этого администрация Дональда Трампа сосредоточилась на экономическом и военно-морском давлении на Тегеран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
По словам американских чиновников, речь идет об усилении санкций, морской блокаде и попытках обеспечить вывоз как можно большего количества нефти через Ормузский пролив.
Рубио якобы четко дал понять, что США не планируют возвращаться к масштабным боевым операциям, однако не исключают новых ударов, если Иран атакует первым.
США усиливают давление на Иран
Американские чиновники считают, что разминирование Ормузского пролива ВМС США и увеличение количества танкеров, проходящих через него, существенно ослабили позиции Тегерана.
По их словам, Иран теряет контроль над ключевым маршрутом экспорта нефти. В то же время американская морская блокада ограничивает доходы Тегерана. В частности, в течение последних двух недель вблизи острова Харк, главного центра экспорта иранской нефти, почти не наблюдалось танкеров.
Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь его контролируют США
По словам представителя Госдепартамента Томми Пиготта, иранская экономика находится в тяжелом состоянии, а Вашингтон продолжает перекрывать финансовые возможности режима.
Ожидается, что нынешняя политика может сохраняться как минимум до промежуточных выборов в США. В то же время в Вашингтоне допускают пересмотр стратегии и возвращение к военному сценарию в будущем.
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