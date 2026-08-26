США и Иран согласовали прекращение огня и свободное судоходство
Киев • УНН
США и Иран договорились о режиме прекращения огня, предусматривающем свободное судоходство в Ормузском проливе. Объявление ожидается в ближайшие дни.
США и Иран согласовали режим прекращения огня, который, в частности, предусматривает свободное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские и иранские источники, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, договорённость между Вашингтоном и Тегераном может быть официально объявлена в ближайшие дни.
Также договорённости предусматривают обеспечение свободной навигации в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и других энергоресурсов.
Других подробностей относительно условий возможного прекращения огня пока не сообщают.
Иран и Оман предложили временное соглашение по Ормузскому проливу — официальные лица25.08.26, 20:10 • 3134 просмотра