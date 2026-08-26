США та Іран погодили припинення вогню і вільне судноплавство
Київ • УНН
США та Іран домовилися про режим припинення вогню, що передбачає вільну навігацію в Ормузькій протоці. Оголошення очікують найближчими днями.
США та Іран погодили режим припинення вогню, який передбачає, зокрема, вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на пакистанські та іранські джерела, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, домовленість між Вашингтоном і Тегераном може бути офіційно оголошена найближчими днями.
Також домовленості передбачають забезпечення вільної навігації в Ормузькій протоці - одному з ключових маршрутів для транспортування нафти та інших енергоресурсів.
Інших деталей щодо умов можливого припинення вогню наразі не повідомляють.
Іран та Оман запропонували тимчасову угоду щодо Ормузької протоки - офіційні особи25.08.26, 20:10 • 3158 переглядiв