США та Іран погодили припинення вогню і вільне судноплавство

США та Іран погодили режим припинення вогню, який передбачає, зокрема, вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на пакистанські та іранські джерела, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, домовленість між Вашингтоном і Тегераном може бути офіційно оголошена найближчими днями.

Також домовленості передбачають забезпечення вільної навігації в Ормузькій протоці - одному з ключових маршрутів для транспортування нафти та інших енергоресурсів.

Інших деталей щодо умов можливого припинення вогню наразі не повідомляють.

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