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Рубіо заявив, що США наразі не планують нових ударів по Ірану – Axios

Київ • УНН

 • 96 перегляди

США наразі не планують нових ударів по Ірану, зосередившись на санкціях і морській блокаді. Військову відповідь не виключають у разі атаки Тегерана.

Рубіо заявив, що США наразі не планують нових ударів по Ірану – Axios

Державний секретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив кільком іноземним колегам, що Вашингтон наразі не планує проводити нові удари по Ірану. Натомість адміністрація Дональда Трампа зосередилася на економічному та військово-морському тиску на Тегеран. Про це пише УНН із посиланням на Axios.

Деталі

За словами американських чиновників, йдеться про посилення санкцій, морську блокаду та спроби забезпечити вивезення якомога більшої кількості нафти через Ормузьку протоку.

Рубіо нібито чітко дав зрозуміти, що США не планують повертатися до масштабних бойових операцій, однак не виключають нових ударів, якщо Іран атакує першим.

США посилюють тиск на Іран

Американські чиновники вважають, що розмінування Ормузької протоки ВМС США та збільшення кількості танкерів, які проходять через неї, суттєво послабили позиції Тегерана.

За їхніми словами, Іран втрачає контроль над ключовим маршрутом експорту нафти. Водночас американська морська блокада обмежує доходи Тегерана. Зокрема, протягом останніх двох тижнів поблизу острова Харг, головного центру експорту іранської нафти, майже не спостерігали танкерів.

Іранці втратили контроль над протокою. Тепер її контролюють США

– заявив один з американських чиновників.

За словами представника Держдепартаменту Томмі Піготта, іранська економіка перебуває у важкому стані, а Вашингтон продовжує перекривати фінансові можливості режиму.

Очікується, що нинішня політика може зберігатися щонайменше до проміжних виборів у США. Водночас у Вашингтоні допускають перегляд стратегії та повернення до військового сценарію в майбутньому.

США та Іран погодили припинення вогню і вільне судноплавство26.08.26, 00:05 • 1538 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Вибори в США
Марко Рубіо
Державний департамент США
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран