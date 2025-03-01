Рубио призвал Зеленского извиниться за встречу с Трампом в Белом доме - CNN
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал поведение Зеленского на встрече с Трампом и Вэнсом. Рубио поставил под сомнение желание украинского президента достичь мира.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него". Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Рубио для CNN.
Детали
Марко Рубио поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне россии против Украины.
Ему (Зеленскому - ред.) не нужно было идти туда и становиться антагонистом
"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно - а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь - вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так".
Напомним
Трамп заявил, что для возобновления диалога с США Зеленский должен выразить готовность к миру. По словам Трампа, без поддержки США Украина не сможет победить в войне.
Президент Владимир Зеленский опроверг заявление Дональда Трампа о том, что Украина хочет "только воевать". Он отметил, что украинцы хотят справедливого мира, но нуждаются в гарантиях безопасности.
Президент Украины об отношениях с США: "Да, мы партнеры"01.03.25, 00:22 • 36559 просмотров