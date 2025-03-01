Рубіо закликав Зеленського вибачитись за зустріч з Трампом у Білому домі - CNN
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував поведінку Зеленського на зустрічі з Трампом та Венсом. Рубіо поставив під сумнів бажання українського президента досягти миру.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього". Про це інформує УНН із посиланням на інтерв'ю Рубіо для CNN.
Деталі
Марко Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні росії проти України.
Йому (Зеленському – ред.) не потрібно було йти туди і ставати антагоністом
"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так".
Нагадаємо
Трамп заявив, що для відновлення діалогу зі США Зеленський має висловити готовність до миру. За словами Трампа, без підтримки США Україна не зможе перемогти у війні.
Президент Володимир Зеленський заперечив заяву Дональда Трампа про те, що Україна хоче "лише воювати". Він наголосив, що українці прагнуть справедливого миру, але потребують гарантій безпеки.
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