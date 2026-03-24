Рубио примет участие во встрече G7 во Франции, чтобы обсудить войну в Украине

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Госсекретарь США встретится с министрами G7 для обсуждения войны россии против Украины. Стороны также рассмотрят ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

В пятницу, 27 марта, государственный секретарь США Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел стран G7 на саммите во Франции. Главными темами переговоров станут война россии против Украины и ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Госдепартамент США, передает УНН.

Подробности

27 марта Государственный секретарь Марко Рубио посетит Серне-ла-Виль, Франция, для продвижения ключевых интересов США на саммите министров иностранных дел G7

- говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь во Франции, госсекретарь встретится с министрами иностранных дел стран-партнеров, чтобы обсудить общие проблемы безопасности и возможности для сотрудничества.

Среди главных тем будут война между россией и Украиной, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире

- добавили в Госдепе.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа продолжает давить на москву и продает оружие для Украины, и США единственные, кто может посадить Украину и россию за стол переговоров, и верит ли он, что терпение президента США Дональда Трампа в этом безгранично - нет.

Павел Башинский

