Рубіо долучиться до зустрічі G7 у Франції, щоб обговорити війну в Україні
Київ • УНН
Держсекретар США зустрінеться з міністрами G7 для обговорення війни росії проти України. Сторони також розглянуть безпекову ситуацію на Близькому Сході.
У п’ятницю, 27 березня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн G7 на саміті у Франції. Головними темами переговорів стануть війна росії проти України та ситуація на Близькому Сході. Про це повідомляє Держдепартамент США, передає УНН.
Деталі
27 березня Державний секретар Марко Рубіо відвідає Серне-ла-Віль, Франція, для просування ключових інтересів США на саміті міністрів закордонних справ G7
Зазначається, що перебуваючи у Франції, держсекретар зустрінеться з міністрами закордонних справ країн-партнерів, щоб обговорити спільні проблеми безпеки та можливості для співпраці.
Серед головних тем будуть війна між росією та Україною, ситуація на Близькому Сході та загрози миру та стабільності в усьому світі
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа продовжує тиснути на москву та продає зброю для України, і США єдині, хто може посадити Україну та росію за стіл переговорів, та чи вірить він, що терпіння президента США Дональда Трампа в цьому безмежне - ні.