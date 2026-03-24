Рубіо долучиться до зустрічі G7 у Франції, щоб обговорити війну в Україні

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Держсекретар США зустрінеться з міністрами G7 для обговорення війни росії проти України. Сторони також розглянуть безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Рубіо долучиться до зустрічі G7 у Франції, щоб обговорити війну в Україні

У п’ятницю, 27 березня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн G7 на саміті у Франції. Головними темами переговорів стануть війна росії проти України та ситуація на Близькому Сході. Про це повідомляє Держдепартамент США, передає УНН.

Деталі

27 березня Державний секретар Марко Рубіо відвідає Серне-ла-Віль, Франція, для просування ключових інтересів США на саміті міністрів закордонних справ G7

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи у Франції, держсекретар зустрінеться з міністрами закордонних справ країн-партнерів, щоб обговорити спільні проблеми безпеки та можливості для співпраці.

Серед головних тем будуть війна між росією та Україною, ситуація на Близькому Сході та загрози миру та стабільності в усьому світі

- додали у Держдепі.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа продовжує тиснути на москву та продає зброю для України, і США єдині, хто може посадити Україну та росію за стіл переговорів, та чи вірить він, що терпіння президента США Дональда Трампа в цьому безмежне - ні.

Павло Башинський

Світ
Війна в Україні
Дипломатка
Марко Рубіо
Державний департамент США
Дональд Трамп
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна