Рубио обвинил администрацию Байдена в заморозке переговоров с россией

Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом вела себя безответственно, заморозив переговоры с россией на три года. Такое заявление государственный секретарь Марко Рубио сделал на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, пишет УНН.

Предыдущая администрация США во главе с Байденом вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года

Рубио также подчеркнул, что отсутствие общения между двумя крупнейшими ядерными державами недопустимо, и, несмотря на ситуацию в Украине, между Вашингтоном и москвой должен сохраняться хотя бы минимальный уровень коммуникации.

Он также уточнил, что возобновление диалога не означает союзнических отношений.

Президент США Дональд Трамп считает, что новые санкции США могут заставить россию выйти из мирных переговоров по Украине.

Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут разговаривать. И есть ценность в том, чтобы мы могли разговаривать с ними и побуждать их сесть за стол переговоров