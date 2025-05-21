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Рубио обвинил администрацию Байдена в заморозке переговоров с россией

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Госсекретарь Рубио заявил, что предыдущая администрация США безответственно заморозила переговоры с россией. Он настаивает на возобновлении минимального уровня коммуникации.

Рубио обвинил администрацию Байдена в заморозке переговоров с россией

Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом вела себя безответственно, заморозив переговоры с россией на три года. Такое заявление государственный секретарь Марко Рубио сделал на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, пишет УНН.

Детали

Предыдущая администрация США во главе с Байденом вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года

- заявил Рубио.

Рубио также подчеркнул, что отсутствие общения между двумя крупнейшими ядерными державами недопустимо, и, несмотря на ситуацию в Украине, между Вашингтоном и москвой должен сохраняться хотя бы минимальный уровень коммуникации.

Он также уточнил, что возобновление диалога не означает союзнических отношений.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп считает, что новые санкции США могут заставить россию выйти из мирных переговоров по Украине.

Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут разговаривать. И есть ценность в том, чтобы мы могли разговаривать с ними и побуждать их сесть за стол переговоров

– заявил государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям во вторник.

Рубио заявил, что россия готовит перечень условий для прекращения огня в Украине, что откроет путь к более широким переговорам. США не прекращают поставки оружия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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