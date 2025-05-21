Рубіо звинуватив адміністрацію Байдена у заморозці переговорів з росією
Київ • УНН
Держсекретар Рубіо заявив, що попередня адміністрація США безвідповідально заморозила переговори з росією. Він наполягає на відновленні мінімального рівня комунікації.
Попередня адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з росією на три роки. Таку заяву державний секретар Марко Рубіо зробив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати представників США, пише УНН.
Деталі
Попередня адміністрація США на чолі з Байденом поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з РФ на три роки
Рубіо також підкреслив, що відсутність спілкування між двома найбільшими ядерними державами є неприпустимою, і, незважаючи на ситуацію в Україні, між Вашингтоном і москвою має зберігатися хоча б мінімальний рівень комунікації.
Він також уточнив, що відновлення діалогу не означає союзницьких відносин.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп вважає, що нові санкції США можуть змусити росію вийти з мирних переговорів щодо України.
Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, щоб ми могли розмовляти з ними та спонукати їх сісти за стіл переговорів
Рубіо заявив, що росія готує перелік умов для припинення вогню в Україні, що відкриє шлях до ширших переговорів. США не припиняють постачання зброї.