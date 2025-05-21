Рубіо звинуватив адміністрацію Байдена у заморозці переговорів з росією

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 30136 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 86967 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 88749 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 98359 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 216580 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 102634 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 135315 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 287077 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89017 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 247406 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.1м/с
47%
747мм
Популярнi новини

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 106555 перегляди

У прикордонників відреагували на дані про незаконний виїзд з України нібито близько 45 тис. осіб

21 травня, 10:41 • 13761 перегляди

Загарбники влучили авіабомбою у житловий будинок на Харківщині: постраждали двоє людей

21 травня, 11:40 • 17519 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

21 травня, 11:46 • 68705 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 47290 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 47551 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 216546 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 194773 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 287055 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 247391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Марк Рютте

Дональд Трамп-молодший.

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Об'єднані Арабські Емірати

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 106745 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 138016 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 164405 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 125583 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 117666 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

Футбол

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Рубіо звинуватив адміністрацію Байдена у заморозці переговорів з росією

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Держсекретар Рубіо заявив, що попередня адміністрація США безвідповідально заморозила переговори з росією. Він наполягає на відновленні мінімального рівня комунікації.

Рубіо звинуватив адміністрацію Байдена у заморозці переговорів з росією

Попередня адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з росією на три роки. Таку заяву державний секретар Марко Рубіо зробив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати представників США, пише УНН.

Деталі

Попередня адміністрація США на чолі з Байденом поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з РФ на три роки

- заявив Рубіо.

Рубіо також підкреслив, що відсутність спілкування між двома найбільшими ядерними державами є неприпустимою, і, незважаючи на ситуацію в Україні, між Вашингтоном і москвою має зберігатися хоча б мінімальний рівень комунікації.

Він також уточнив, що відновлення діалогу не означає союзницьких відносин.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп вважає, що нові санкції США можуть змусити росію вийти з мирних переговорів щодо України.

Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, щоб ми могли розмовляти з ними та спонукати їх сісти за стіл переговорів

– заявив державний секретар Марко Рубіо на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин у вівторок.

Рубіо заявив, що росія готує перелік умов для припинення вогню в Україні, що відкриє шлях до ширших переговорів. США не припиняють постачання зброї.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.25
Bitcoin
$109,182.20
S&P 500
$5,929.64
Tesla
$346.49
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,305.31
Ethereum
$2,594.67