РПЦ заявила, что при Зеленском "уменьшилось давление на УПЦ МП"

“В Украине милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической церкви. Позиция нынешнего президента и властей изменилась, и декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственно правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе на нашу каноническую украинскую церковь”, — сказал предстоятель РПЦ.

Тем не менее, по его мнению, угроза вмешательства украинского государства в дела церкви якобы сохраняется. “Не все среди украинских властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была проведена бывшим президентом, и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь”, — считает патриарх.

Стоит напомнить, что из-за признания ПЦУ — РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые “не благословляет”.

Также недавно, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что “брать с РПЦ будут вынуждены признать нашу автокефалию”.