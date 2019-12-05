Епіфаній: брати з РПЦ будуть змушені визнати нашу автокефалію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що Російська православна церква (РПЦ) буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
Так, відповідаючи на запитання журналіста, як він називає представників РПЦ - колегами, братами чи антагоністами, Епіфаній зазначив, що брати з РПЦ визнають автокефалію Української православної церкви.
"З часом, я впевнений, можливо, навіть останньою, але і РПЦ буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви. Тому ми і РПЦ є братами у Христі, і всі ми єднаємося навколо Христа - кожен у своїй помісній церкві, але загалом ми складаємо повноту вже єдиної Христової церкви", - сказав митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, митрополит Епіфаній раніше звернувся до Президента Зеленського через тиск РФ на ПЦУ в окупованому Криму.