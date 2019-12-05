Епифаний: братья из РПЦ будут вынуждены признать нашу автокефалию

Так, отвечая на вопрос журналиста, как он называет представителей РПЦ - коллегами, братьями или антагонистами, Епифаний отметил, что братья из РПЦ признают автокефалию Украинской православной церкви.

"Со временем, я уверен, возможно, даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской православной церкви. Поэтому мы и РПЦ являемся братьями во Христе, и все мы объединяемся вокруг Христа - каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", - сказал митрополит Епифаний.

Напомним, митрополит Епифаний ранее обратился к Президенту Зеленскому из-за давления РФ на ПЦУ в оккупированном Крыму.