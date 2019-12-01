Митрополит Епіфаній зустрівся з головою СБУ: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у неділю, 1 грудня, провів зустріч з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що на зустрічі також були присутні дипломатичний радник Служби безпеки України Валерій Гребенюк та представник юридичного відділу ПЦУ Мар’ян Мартинюк.
Епіфаній розповів високоповажним гостям про становлення та розвиток помісної Української Православної Церкви. Крім того, сторони обговорили низку актуальних питань щодо міжконфесійних та міжрелігійних відносин в нашій державі.
“Було стверджено спільну думку про те, що усі міжконфесійні процеси мають відбуватися мирним шляхом та на підставах діючого українського законодавства”, — зазначили в СБУ.
Також повідомляється, що під час зустрічі мова йшла про ситуацію в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.
Як повідомляв УНН, раніше Епіфаній зустрівся із держсекретарем США Майком Помпео.