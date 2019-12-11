РПЦ заявила, що при Зеленському "зменшився тиск на УПЦ МП"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Нібито “тиск на віруючих” Української православної церкви МП (УПЦ МП) зменшився після приходу до влади Президента України Володимира Зеленського. Про це заявив в середу Патріарх Московський і всієї Русі Кирило перед засіданням Вищої церковної ради (ВЦС) Російської православної церкви (РПЦ), зазначає УНН.
“В Україні милістю Божою зменшився тиск на віруючих канонічної церкви. Позиція нинішнього президента і влади змінилася, і декларація про невтручання в церковні справи, яка супроводжувала перші кроки в діяльності пана Зеленського свідчить про те, що державна влада займає єдино правильну позицію: не втручатися в ці церковні протиріччя і не займати ніяку позицію, яка б привела до тиску, в тому числі на нашу канонічну українську церкву”, — сказав предстоятель РПЦ.
Проте, на його думку, загроза втручання української держави в справи церкви нібито зберігається. “Не всі серед української влади в повній мірі готові відмовитися від тієї лінії, яка була проведена колишнім президентом, і яка передбачала таке втручання в церковне життя”, — вважає патріарх.
Варто нагадати, що через визнання ПЦУ — РПЦ опублікувала список єпархій Елладської церкви, паломництво в які “не благословляє”.
Також нещодавно, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що “брати з РПЦ будуть змушені визнати нашу автокефалію”.