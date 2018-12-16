РПЦ за рубежом считает "трагедией и беззаконием" создание ПЦ в Украине

“Это трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти в Украине, после чего начала развиваться ненависть ко всему русскому, а теперь это перешло и на церковь”, — считает архиепископ. Он добавил, что новая церковь в Украине не будет иметь ничего общего с Русской православной церковью Московского патриархата, “являющейся в Украине канонической” (официальная позиция РПЦ — ред.).

Говоря о возможных последствиях, управляющий приходами РПЦЗ в Канаде указал, что “можно бояться того, что начнут отбирать церковное имущество, в первую очередь лавры — Почаевскую и Киево-Печерскую”. “Верующие люди будут отстаивать эти святыни”, — добавил архиепископ, выразив обеспокоенность тем, что это может закончиться кровопролитием.

Справка: Русская православная церковь за рубежом — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года)

Напоминаем, белорусская ПЦ, как часть РПЦ, считает новую церковь в Украине “раскольнической”.