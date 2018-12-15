Білоруська ПЦ, як частина РПЦ, вважає нову церкву в Україні "розкольницькою"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Утворення Православної церкви України в Білорусі назвали “розкольництвом”. Про це сказав російському агентству ТАРС в суботу голова Синодального інформаційного відділу Білоруської православної церкви (екзархат РПЦ), протоієрей Сергій Лєпін, інформує УНН.
“Ця церква для нас з формальної точки зору є розкольницькою, і про контакти не може йти мови”, — сказав він.
Лєпін зазначив, що контакти з нею можливі лише в загальногромадянській перспективі і висловив надію, “щоб вони були добросусідськими”. Протоієрей зазначив позитивним “лише той факт”, що українська влада пообіцяла не переслідувати представників канонічної Української православної церкви. “Той факт, що нікого переслідувати не будуть, можна тільки вітати, однак головне, щоб це були не просто порожні обіцянки, — сказав він. — Хочеться сподіватися і на те, що українська влада під переслідуваннями розуміє не тільки фізичні і економічні розправи, але і інформаційно-політичну агресію, від якої прихильники Московської патріархії також повинні бути захищені”.
Як інформував УНН, у Держдумі вважають, що Україна “душить канонічне православ’я в країні”, створюючи свою автокефальну церкву, яку “можна порівняти з церквою в гітлерівській Німеччині в 30-і роки минулого століття”. Таку думку висловив в суботу ТАРС глава комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об’єднань Сергій Гаврилов.