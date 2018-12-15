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У Держдумі порівняли Православну Церкву України з "язичницьким продуктом гітлерівської Німеччини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна “душить канонічне православ’я в країні”, створюючи свою автокефальну церкву, яку “можна порівняти з церквою в гітлерівській Німеччині в 30-і роки минулого століття”. Таку думку висловив в суботу ТАРС глава комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об’єднань Сергій Гаврилов, інформує УНН.

У Держдумі порівняли Православну Церкву України з "язичницьким продуктом гітлерівської Німеччини"

“Для віруючих ця церква буде неприйнятна, вона може стати партією, клубом, угрупованням, але церквою — ніколи ... Церква (канонічною на думку РФ є тільки УПЦ Московського патріархату — ред.) прекрасно розуміє, що вона стає церквою сповідницького, є шанс стати мученицькою, але режим на цьому не зупиниться ”, - сказав парламентарій. “Режим буде душити все канонічне православ’я в Україні, створюючи такий язичницький продукт, який був створений в Німеччині в 1930-і роки”, — припустив він.

“Зараз драматизм ситуації в тому, що (Константинопольський патріарх) Варфоломій розуміє, що програє і не може утримати під контролем цей новий „продукт“, ... розуміє, що відхід України з-під впливу Константинополя призведе не тільки до ослаблення його позицій не тільки в православному світі, так і у взаємодії з Україною, а також не додасть йому політичних дивідендів, тільки негатив — можливі кровопролиття, захоплення храмів. Все це може лягти на його репутацію”, — додав Гаврилов. На його думку, Варфоломій припустився помилки: “Вони переграли самі себе і отримали на виході страшнуватий продукт під виглядом якоїсь Української автокефальної церкви, ключова роль у створенні якої належить владі і спецслужбам”, — вирішив російський парламентар, фактично повторюючи тези, які лунали в РФ протягом останніх місяців.

Як зазначав УНН, повідомлено повний титул Предстоятеля та назву новоствореної Помісної Церкви.

Варто нагадати, що голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, коментуючи обрання єпископа Київського патріархату Епіфанія предстоятелем Православної церкви України заявив, що Митрополит Київський і всієї України (УПЦ МП) Онуфрій є “єдиним предстоятелем канонічної Української православної церкви”.

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