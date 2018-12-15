РПЦ: митрополит Онуфрій залишається єдиним предстоятелем Української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Митрополит Київський і всієї України (УПЦ МП) Онуфрій є “єдиним предстоятелем канонічної Української православної церкви”, сказав в п’ятницю ТАРС голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, коментуючи обрання єпископа Київського патріархату Епіфанія предстоятелем Православної церкви України, повідомляє УНН.
“Митрополит Онуфрій як був так і залишається, і можу сказати, що в Україні сьогодні один митрополит, як і повинно бути за церковними канонами, а звідки взявся новий товариш, нехай пояснює патріарх Варфоломій помісним церквам”, — сказав він.
За словами Легойди, сьогоднішнє рішення не має ніякої канонічної сили. “Це зібрання має канонічно нульове значення і продемонструвало, що ніякого об’єднання не відбулося, його і не передбачалося. Як тепер патріарх Варфоломій зможе пояснити іншим помісним церквами, звідки взявся ще один митрополит Київський в Україні, який його канонічний статус, як вони будуть взаємодіяти з канонічною церквою? На ці питання, як мені видається, складно дати переконливу відповідь”, — зазначив представник Російської православної церкви.
Він припустив, що канонічна Українська церква (УПЦ МП на думку РПЦ — ред.) “зіткнеться з новим етапом тиску з боку Константинополя”. “Можливо, буде тиск і з боку Стамбула, оскільки в листі, написаному патріархом Варфоломієм митрополиту Онуфрію, говорилося, що тільки через велике Своє милосердя стамбульський патріарх називає Блаженнішого митрополита Київським, і це милосердя 15 грудня закінчиться”, — сказав Легойда.
Як стало відомо раніше, РПЦ пообіцяла, що УПЦ МП продовжить роботу в Україні після автокефалії.