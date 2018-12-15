РПЦ пообіцяла, що УПЦ МП продовжить роботу в Україні після автокефалії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська православна церква Московського патріархату продовжить свою роботу і після створення в Україні єдиної Автокефальної помісної православної церкви. Про це заявив прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Російська православна церква молиться в усій своїй повноті за всебічне зміцнення Української православної церкви під керівництвом блаженнійшого митрополита Київського Онуфрія. Канонічне православ'я в Україні сьогодні ще більше зміцнилося. Ще глибше люди повірили в істинність Євангельського вислову "Ворота Пекла не здолають церкву", і ми чітко зараз розуміємо, що Українська православна церква, незважаючи ні на що, продовжить свый поступальний розвиток і служіння на українській землі", - сказав він.
Говорячи про те, "що стосується тих рішень, які були прийняті у древній київській Софії", Волков заявив про "розкольників", які "собі вибрали" главу і "нічого ... не змінилося".
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України. Участь в Соборі взяли представники УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ. В УПЦ МП прокоментували участь своїх ієрархів у Об'єднавчому соборі.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.