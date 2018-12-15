В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе

На вопрос, будут ли приняты в отношении их какие-либо санкции, он сказал, что "к нам они больше не имеют отношения".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия", - заявил архиепископ Климент.

"Мы только будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал архиепископ.

Он добавил, что должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными. "В данном случае, люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", - отметил он.

Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3 часов. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.