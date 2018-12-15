В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Те иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые участвуют в Объединительном соборе, "создают новую церковь и туда переходят". Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
На вопрос, будут ли приняты в отношении их какие-либо санкции, он сказал, что "к нам они больше не имеют отношения".
"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия", - заявил архиепископ Климент.
"Мы только будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал архиепископ.
Он добавил, что должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными. "В данном случае, люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", - отметил он.
Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3 часов. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.