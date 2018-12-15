В УПЦ МП прокоментували участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ті ієрархи Української православної церкви Московського патріархату, які беруть участь в Об'єднавчому соборі, "створюють нову церкву і туди переходять". Про це заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає УНН з посиланням на BBC Україна.
На питання, чи будуть прийняті щодо них якісь санкції, він сказав, що "до нас вони більше не мають відношення".
"Якби вони були в УПЦ, то на них могли б розповсюджуватись якісь дії", - заявив архієпископ Климент.
"Ми лише констатуватимемо, що вони перейшли в розкол, і повідомимо помісні церкви, що в диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться", - сказав архієпископ.
Він додав, що посади, які ці ієрархи займали в УПЦ МП, стануть вакантними. "У даному випадку, люди самі захотіли відлучити себе від своєї церкви. Нам залишається це лише з сумом констатувати", відзначив він.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже понад три години. На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.