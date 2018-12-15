РПЦ пообещала, что УПЦ МП продолжит работу в Украине после автокефалии

"Русская православная церковь молится во всей своей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия. Каноническое православие в Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь", и мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле", - сказал он.

Говоря о том, "что касается тех решений, которые были приняты в древней киевской Софии", Волков заявил о "раскольниках", которые "себе выбрали" главу и "ничего... не поменялось".

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины. Участие в Соборе приняли представители УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.