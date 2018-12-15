РПЦ пообещала, что УПЦ МП продолжит работу в Украине после автокефалии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит свою работу и после создания в Украине единой Автокефальной поместной православной церкви. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Русская православная церковь молится во всей своей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия. Каноническое православие в Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь", и мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле", - сказал он.
Говоря о том, "что касается тех решений, которые были приняты в древней киевской Софии", Волков заявил о "раскольниках", которые "себе выбрали" главу и "ничего... не поменялось".
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины. Участие в Соборе приняли представители УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.