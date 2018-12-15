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РПЦ: митрополит Онуфрий остается единственным предстоятелем Украинской церкви

Киев • УНН

 • 17049 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины (УПЦ МП) Онуфрий является “единственным предстоятелем канонической Украинской православной церкви”, сказал в пятницу ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя избрание епископа Киевского патриархата Епифания предстоятелем Православной церкви Украины, сообщает УНН.

РПЦ: митрополит Онуфрий остается единственным предстоятелем Украинской церкви

“Митрополит Онуфрий как был так и остается, и могу сказать, что в Украине сегодня один митрополит, как и должно быть по церковным канонам, а откуда взялся новый товарищ, пусть объясняет патриарх Варфоломей поместным церквям”, — сказал он.

По словам Легойды, сегодняшнее решение не имеет никакой канонической силы. “Это собрание имеет канонически нулевое значение и продемонстрировало, что никакого объединения не произошло, его и не предполагалось. Как теперь патриарх Варфоломей сможет объяснить другим поместным церквями, откуда взялся еще один митрополит Киевский на Украине, каков его канонический статус, как они будут взаимодействовать с канонической церковью? На эти вопросы, как мне представляется, сложно дать убедительный ответ”, — отметил представитель Русской православной церкви.

Он предположил, что каноническая Украинская церковь (УПЦ МП по мнению РПЦ — ред.) “столкнется с новым этапом давления со стороны Константинополя”. “Возможно, будет давление и со стороны Стамбула, поскольку в письме, написанном патриархом Варфоломеем митрополиту Онуфрию, говорилось, что только по великому милосердию стамбульский патриарх именует Блаженнейшего митрополита Киевским, и это милосердие 15 декабря закончится”, — сказал Легойда.

Как стало известно ранее, РПЦ пообещала, что УПЦ МП продолжит работу в Украине после автокефалии.

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