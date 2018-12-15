В Госдуме сравнили Православную Церковь Украины с "языческим продуктом гитлеровской Германии"

“Для верующих эта церковь будет неприемлема, она может стать партией, клубом, группировкой, но церковью — никогда... Церковь (канонической по мнению РФ есть только УПЦ Московского патриархата — ред.) прекрасно понимает, что она становится церковью исповеднической, есть шанс стать мученической, но режим на этом не остановится”, — сказал парламентарий. “Режим будет душить все каноническое православие в Украине, создавая такой языческий продукт, какой был создан в Германии в 1930-е годы”, — предположил он.

“Сейчас драматизм ситуации в том, что (Константинопольский патриарх) Варфоломей понимает, что проигрывает и не может удержать под контролем этот новый „продукт“,... понимает, что уход Украины из-под влияния Константинополя приведет не только к ослаблению его позиции не только в православном мире, так и во взаимодействии с Украиной, а также не добавит ему политических дивидендов, только негатив — возможные кровопролития, захват храмов. Все это может лечь на его репутацию”, — добавил Гаврилов. По его мнению, Варфоломей допустил ошибку: “Они переиграли сами себя и получили на выходе страшноватый продукт под видом некоей Украинской автокефальной церкви, ключевая роль в создании которой принадлежит власти и спецслужбам”, — решил российский парламентарий, фактически повторяя тезисы, которые звучали в РФ в течение последних месяцев.

Как отмечал УНН, сообщен полный титул Предстоятеля и название вновь Поместной Церкви.

Стоит напомнить, что председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя избрание епископа Киевского патриархата Епифания предстоятелем Православной церкви Украины заявил, что Митрополит Киевский и всей Украины (УПЦ МП) Онуфрий является “единственным предстоятелем канонической Украинской православной церкви”.