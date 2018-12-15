Белорусская ПЦ, как часть РПЦ, считает новую церковь в Украине "раскольнической"

“Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи”, — сказал он.

Лепин отметил, что контакты с ней возможны лишь в общегражданской перспективе и выразил надежду, “чтобы они были добрососедскими”. Протоиерей отметил положительным “лишь тот факт”, что украинские власти пообещали не преследовать представителей канонической Украинской православной церкви. “Тот факт, что никого преследовать не будут, можно только приветствовать, однако главное, чтобы это были не просто пустые обещания, — сказал он. — Хочется надеяться и на то, что украинские власти под преследованиями понимают не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены”.

Как информировал УНН, в Госдуме считают, что Украина “душит каноническое православие в стране”, создавая свою автокефальную церковь, которую “можно сравнить с церковью в гитлеровской Германии в тридцатые годы прошлого века”. Такое мнение высказал в субботу ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.