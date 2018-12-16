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РПЦ за кордоном вважає "трагедією і беззаконням" створення ПЦ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російська православна церква за кордоном (РПЦЗ) вважає “беззаконням і трагедією” створення в Україні автокефальної православної церкви. Про це в неділю кореспонденту російського агентства ТАРС заявив архієпископ Монреальський і Канадський Гавриїл, керуючий в Канаді парафіями РПЦЗ, інформує УНН.

РПЦ за кордоном вважає "трагедією і беззаконням" створення ПЦ в Україні

“Це трагічна подія і кричуще беззаконня з боку Константинопольського Патріарха Варфоломія. І навіть потрібно думати, що він тут діяв не один: йому в якійсь мірі допоміг Захід, який, без сумніву, допоміг зміні влади в Україні, після чого почала розвиватися ненависть до всього російського, а тепер це перейшло і на церкву”, — вважає архієпископ. Він додав, що нова церква в Україні не буде мати нічого спільного з Російською православною церквою Московського патріархату, “що є в Україні канонічної” (офіційна позиція РПЦ — ред.).

Говорячи про можливі наслідки, керуючий парафіями РПЦЗ в Канаді вказав, що “можна боятися того, що почнуть відбирати церковне майно, в першу чергу лаври — Почаївську та Києво-Печерську”. “Віруючі люди будуть відстоювати ці святині”, — додав архієпископ, висловивши стурбованість тим, що це може закінчитися кровопролиттям.

Довідка: Російська православна церква за кордоном — самоврядна церква в складі Московського патріархату (з 17 травня 2007 року).

Нагадуємо, білоруська ПЦ, як частина РПЦ, вважає нову церкву в Україні “розкольницькою”.

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