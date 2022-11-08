"Разъединенные войной": украинцы выбрали эскиз для новогодней марки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Для новогодней почтовой марки украинцы выбрали эскиз "Разъединенные войной". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Укрпочты.
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"Украинцы выбрали лучший эскиз к почтовой марке "С Рождеством Христовым и Новым годом!". Большинство из вас тронула иллюстрация "Разъединенные войной", созданная 11-классницей из прифронтового Николаева Валерией Михайловой", – говорится в сообщении.
Детали
На победном эскизе изображена девушка и военный, которые встречают праздник врозь: она – в одиночестве, он – на линии огня. Новую марку выпустят в декабре, эскиз планируют доработать.
Второе место отдали иллюстрации с украинским военным и колядниками. Ее автор – заслуженный художник Украины, который работает в области иконописи, Александр Охапкин.
На третьем месте эскиз с семьей, которая воссоединилась. Его создала Ирина Бабенко.
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Напомним
4 ноября Укрпочта выпустила марку "Крымский мост на бис!".