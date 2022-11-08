"Роз'єднані війною": українці обрали ескіз для новорічної марки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Для новорічної поштової марки українці обрали ескіз "Роз’єднані війною". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Укрпошти.
Цитата
"Українці вибрали найкращий ескіз до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!". Більшість із вас зворушила ілюстрація "Роз’єднані війною", що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою", – ідеться у повідомленні.
Деталі
На переможному ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона – на самоті, він – на лінії вогню. Нову марку випустять у грудні, ескіз планують доопрацювати.
Друге місце віддали ілюстрації з українським військовим та колядниками. Її автор – заслужений художник України, який працює в галузі іконопису, Олександр Охапкін.
На третьому місці ескіз із сім’єю, яка возз’єдналася. Його створила Ірина Бабенко.
⠀
Нагадаємо
4 листопада Укрпошта випустила марку "Кримський міст на біс!".