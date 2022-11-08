"Роз'єднані війною": українці обрали ескіз для новорічної марки

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"Українці вибрали найкращий ескіз до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!". Більшість із вас зворушила ілюстрація "Роз’єднані війною", що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою", – ідеться у повідомленні.

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На переможному ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона – на самоті, він – на лінії вогню. Нову марку випустять у грудні, ескіз планують доопрацювати.

Друге місце віддали ілюстрації з українським військовим та колядниками. Її автор – заслужений художник України, який працює в галузі іконопису, Олександр Охапкін.

На третьому місці ескіз із сім’єю, яка возз’єдналася. Його створила Ірина Бабенко.

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Нагадаємо

4 листопада Укрпошта випустила марку "Кримський міст на біс!".