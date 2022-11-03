"Кримський міст на біс!": в Україні випустять нову марку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випустить нову поштову марку "Кримський міст на біс!". Про це в Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
Цитата
"4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на росії – день народного единства. Ми в Укрпошті настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому в п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – "Кримський міст на біс!", – написав Смілянський.
Деталі
Тираж становить 2,1 млн поштових марок або 300 тисяч маркових аркушів. Як зазначили в Укрпошті, нова марка має кілька яскравих деталей:
• недопалок у руках героїні як натяк на те, що окупанти дотримуються вказівки "не курити де попало – курити там, де ще не попало";
• автівку окупантів, що летить у прірву й губить награбоване;
• "Байрактар", який "ненароком" пролітає над мостом;
• знищений ворожий танк.
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На купівлю діятимуть обмеження: до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок в одному онлайн-замовленні.
Нагадаємо
Вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух.