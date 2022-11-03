"Крымский мост на бис!": в Украине выпустят новую марку

Цитата

"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии – день народного единства. Мы в Укрпочте настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. В пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпускает новую марку – "Крымский мост на бис!", – написал Смилянский.

Детали

Тираж составляет 2,1 млн почтовых марок или 300 тысяч марковых листов. Как отметили в Укрпочте, новая марка имеет несколько ярких деталей:

• окурок в руках героини как намек на то, что оккупанты следуют указанию "не курить где попало – курить там, где еще не попало";

• автомобиль оккупантов, который летит в пропасть и теряет награбленное;

• "Байрактар", который "нечаянно" пролетает над мостом;

• уничтоженный вражеский танк.

⠀

На покупку будут действовать ограничения: до 10 марковых листов, 10 художественных конвертов и 10 открыток в одном онлайн-заказе.

Напомним

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв.