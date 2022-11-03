"Крымский мост на бис!": в Украине выпустят новую марку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпустит новую почтовую марку "Крымский мост на бис!". Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает УНН.
Цитата
"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии – день народного единства. Мы в Укрпочте настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. В пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпускает новую марку – "Крымский мост на бис!", – написал Смилянский.
Детали
Тираж составляет 2,1 млн почтовых марок или 300 тысяч марковых листов. Как отметили в Укрпочте, новая марка имеет несколько ярких деталей:
• окурок в руках героини как намек на то, что оккупанты следуют указанию "не курить где попало – курить там, где еще не попало";
• автомобиль оккупантов, который летит в пропасть и теряет награбленное;
• "Байрактар", который "нечаянно" пролетает над мостом;
• уничтоженный вражеский танк.
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На покупку будут действовать ограничения: до 10 марковых листов, 10 художественных конвертов и 10 открыток в одном онлайн-заказе.
Напомним
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв.