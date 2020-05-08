Развитие малого и среднего бизнеса станет основой развития экономики Украины - Петрашко

"Стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию", - сказал Петрашко.

Также он добавил, что правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощение доступа к финансам благодаря обеспечению новых кредитов и запуску грантовых программ, уменьшение расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки.

"Для стимулирования деятельности МСБ мы поддержим имеющиеся рынки и поможем в выходе на новые. Усилим нашу работу по дерегуляции", - отметил Министр экономики.

Напомним, первые ограничения карантина в Украине будут отменены с 11 мая, бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.