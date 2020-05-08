Розвиток малого та середнього бізнесу стане основою розвитку економіки України - Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Довгострокова стратегія розвитку держави базуватиметься на сприянні розвитку сегменту малого та середнього підприємництва. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Стимулювання малого та середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки. Ми вбачаємо задля МСБ більший доступ до фінансів, легший доступ до ринків та меншу регуляцію", - сказав Петрашко.
Також він додав, що уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії. Ці ініціативи включають заходи для збереження робочих місць, спрощення доступу до фінансів завдяки гарантуванню нових кредитів і запуску грантових програм, зменшення витрат бізнесу шляхом рефінансування кредитів та зменшення податкового навантаження.
"Для стимулювання діяльності МСБ ми підтримаємо наявні ринки та допоможемо у виході на нові. Посилимо нашу роботу з дерегуляції", - зауважив Міністр економіки.
Нагадаємо, перші обмеження карантину в Україні будуть скасовані з 11 травня, бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах.