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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18339 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101210 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103143 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103396 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117860 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103688 просмотра

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Разведка зафиксировала установку боевиками кассетных мин в ОРДЛО

Разведка зафиксировала установку боевиками кассетных мин в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Инженерные войска боевиков устанавливали в течение 13-14 декабря на временно неподконтрольной части Донбасса мины, в том числе, кассетные. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.

По словам А.Мотузяника, на временно оккупированных территориях Донбасса растет опасность для населения вследствие увеличения российскими инженерными подразделениями площадей минирования местности.

"В течение 13-14 декабря зафиксировано установление боевиками так называемого 1 АК минно-взрывных заграждений с использованием мин типа "МОН-100" и кассетных мин типа "КПОМ" без составления схем минирования", - подчеркнул он.

Напомним, по словам А.Мотузяника, за прошедшие сутки боевики уменьшили количество огневых провокаций против украинских военных.

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