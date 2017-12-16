Разведка зафиксировала установку боевиками кассетных мин в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Инженерные войска боевиков устанавливали в течение 13-14 декабря на временно неподконтрольной части Донбасса мины, в том числе, кассетные. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.
По словам А.Мотузяника, на временно оккупированных территориях Донбасса растет опасность для населения вследствие увеличения российскими инженерными подразделениями площадей минирования местности.
"В течение 13-14 декабря зафиксировано установление боевиками так называемого 1 АК минно-взрывных заграждений с использованием мин типа "МОН-100" и кассетных мин типа "КПОМ" без составления схем минирования", - подчеркнул он.
Напомним, по словам А.Мотузяника, за прошедшие сутки боевики уменьшили количество огневых провокаций против украинских военных.