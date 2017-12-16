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Розвідка зафіксувала встановлення бойовиками касетних мін в ОРДЛО

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Інженерні війська бойовиків встановлювали протягом 13-14 грудня на тимчасово непідконтрольній частині Донбасу міни, в тому числі, касетні. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.

За словами О.Мотузяника, на тимчасово окупованих територіях Донбасу зростає небезпека для населення внаслідок збільшення російськими інженерними підрозділами площ мінування місцевості.

"Протягом 13-14 грудня зафіксовано встановлення бойовиками так званого 1 АК мінно-вибухових загороджень з використанням мін типу "МОН-100" та касетних мін типу "КПОМ" без складання схем мінування", - наголосив він.

Нагадаємо, за словами О.Мотузяника, протягом минулої доби бойовики зменшили кількість вогневих провокацій проти українських військових.

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