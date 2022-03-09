Разведка считает, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрывающиеся парашюты не являются случайностью

Цитата

“У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Случайность? Не думаем!", - пишут в ГУР.

Детали

Так, разведчики напоминают, что на днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.

По данным ГУР, этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.

“Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предыдущих результатов вытекает, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его преднамеренное неправильное заключение перед вылетом”, - говорят специалисты.

Каждый такой летчик, считают в ГУР, - военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок.

Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру - это “как-то не по кремлевским правилам”, отмечают в управлении - лучше летчику перед вылетом “силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника “железного Феликса” и мелкого Путина) немного “подправить” парашют”.

“Как говорится - раз и дело в шляпе. В смысле летчик в земле и никому ничего не расскажет. А русские женщины - они еще нарожают. Не впервые", - добавили в управлении.

Ранее

Как писал УНН, на днях украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.