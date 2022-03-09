Разведка считает, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрывающиеся парашюты не являются случайностью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Военная разведка Украины видит закономерность в “неудачном приземлении” оккупантов, которые катапультировались со сбитых российских самолетов, пишет УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Главного управления разведки МОУ.
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“У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Случайность? Не думаем!", - пишут в ГУР.
Детали
Так, разведчики напоминают, что на днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.
По данным ГУР, этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.
“Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предыдущих результатов вытекает, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его преднамеренное неправильное заключение перед вылетом”, - говорят специалисты.
Каждый такой летчик, считают в ГУР, - военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок.
Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру - это “как-то не по кремлевским правилам”, отмечают в управлении - лучше летчику перед вылетом “силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника “железного Феликса” и мелкого Путина) немного “подправить” парашют”.
“Как говорится - раз и дело в шляпе. В смысле летчик в земле и никому ничего не расскажет. А русские женщины - они еще нарожают. Не впервые", - добавили в управлении.
Ранее
Как писал УНН, на днях украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.