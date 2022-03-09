Разведка считает, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрывающиеся парашюты не являются случайностью

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Киев • УНН

 • 264244 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Военная разведка Украины видит закономерность в “неудачном приземлении” оккупантов, которые катапультировались со сбитых российских самолетов, пишет УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Главного управления разведки МОУ.

Цитата

“У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Случайность? Не думаем!", - пишут в ГУР.

Детали

Так, разведчики напоминают, что на днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.

По данным ГУР, этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.

“Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предыдущих результатов вытекает, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его преднамеренное неправильное заключение перед вылетом”, - говорят специалисты.

Каждый такой летчик, считают в ГУР, - военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок.

Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру - это “как-то не по кремлевским правилам”, отмечают в управлении - лучше летчику перед вылетом “силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника “железного Феликса” и мелкого Путина) немного “подправить” парашют”.

“Как говорится - раз и дело в шляпе. В смысле летчик в земле и никому ничего не расскажет. А русские женщины - они еще нарожают. Не впервые", - добавили в управлении.

Ранее

Как писал УНН, на днях украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.

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