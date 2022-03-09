Розвідка вважає, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути не є випадковістю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Військова розвідка України бачить закономірність у “невдалому приземленні” окупантів, що катапультувались зі збитих російських літаків, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Головного управління розвідки МОУ.
Цитата
“У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. Випадковість? Не думаємо!”, - пишуть у ГУР.
Деталі
Так, розвідники нагадують, що днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.
За даними ГУР, цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.
“Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом”, - кажуть фахівці.
Кожен такий льотчик, вважають у ГУР, – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін.
Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це “якось не за кремлівськими правилами”, зауважують в управлінні - краще льотчику перед вильотом “силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця “залізного Фелікса” та дрібного Путіна) трохи “підправити” парашут”.
“Як то кажуть – раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість. А російські жінки – вони ще понароджують. Не вперше”, - додали в управлінні.
Раніше
Як писав УНН, днями українські військові збили два літаки РФ - один над Києвом, а інший - на околицях.