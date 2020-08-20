Разведка США: власти Уханя скрывали сведения про коронавирус - NYT

По словам источников издания из числа официальных лиц, соответствующий доклад был представлен в США в июне. В него были включены утверждения ЦРУ и других разведывательных служб. Они считают, что “местные чиновники в течение недель держали официальных лиц в Пекине в неведении” относительно того, какую опасность представляет вирус. По версии разведки США, чиновники в Ухане и провинции Хубэй “пытались скрыть информацию от китайского руководства”. Они якобы могли опасаться возможного наказания.

Как уточнили источники издания, согласно утверждениям разведывательных служб США, власти в Пекине также “сыграли роль в сокрытии сведений о возгорании (заболевания), скрывая информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)”. Однако основная ответственность, как говорится в докладе, якобы лежит на местной власти.

В публикации отмечается, что в свете приведенных в докладе утверждений власти США могут несколько смягчить курс по отношению к Китаю.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственными за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин “не скрывал какую-либо информацию” про коронавирус. Он выразил сожаление в связи с тем, что “некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая”.

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 786 258. В свою очередь, выздоровели 14 257 306 человек. Всего в мире инфицировано 22 325 761 человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 96 403 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2144 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.