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Розвідка США: влада Уханю приховувала відомості про коронавірус - NYT

Розвідка США: влада Уханю приховувала відомості про коронавірус - NYT

Київ • УНН

 • 14838 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співробітники американської розвідки стверджують, що влада міста Ухань і центральної провінції Хубей приховували від китайського уряду інформацію про небезпеку поширення нового коронавірусу. Про це йдеться в статті, опублікованій в середу в газеті The New York Times, передає УНН.

За словами джерел видання з числа офіційних осіб, відповідна доповідь була представлена в США в червні. У неї були включені затвердження ЦРУ та інших розвідувальних служб. Вони вважають, що "місцеві чиновники протягом тижнів тримали офіційних осіб в Пекіні в невіданні" щодо того, яку небезпеку становить вірус. За версією розвідки США, чиновники в Ухані і провінції Хубей "намагалися приховати інформацію від китайського керівництва". Вони нібито могли побоюватися можливого покарання.

Як уточнили джерела видання, згідно з твердженнями розвідувальних служб США, влада в Пекіні також "зіграла роль в приховуванні відомостей про спалах (захворювання), приховуючи інформацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)". Однак основна відповідальність, як говориться в доповіді, нібито лежить на місцевій владі.

У публікації наголошується, що в світлі наведених в доповіді тверджень влади США можуть дещо пом'якшити курс по відношенню до Китаю.

Конфронтація між Пекіном і Вашингтоном посилилася на тлі пандемії. Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що вважає КНР відповідальної за початок епідемії. Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу і масштабах поширення інфекції. У свою чергу заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен 29 квітня в інтерв'ю телекомпанії NBC підкреслив, що Пекін "не приховував будь-яку інформацію" про коронавірус. Він висловив жаль у зв'язку з тим, що "деякі політики використовують ситуацію з вірусом для шельмування Китаю".

Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 786 258. У свою чергу, одужали 14 257 306 людей. Всього у світі інфіковано 22 325 761 осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 96 403 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 144 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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