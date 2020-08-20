Коронавірус у світі: за добу майже 270 тис. інфікованих, загалом - 22,3 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 786 258. У свою чергу, одужали 14 257 306 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 22 325 761 осіб інфіковано. У порівнянні з даними університету за аналогічний час минулої доби, на COVID-19 інфікувались понад 267 тис. осіб.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 528 493), Бразилія (3 456 652), Індія (2 767 273), Росія (935 066), Південно-Африканська Республіка (596 060), а також Перу, Мексика, Колумбія, Чилі, Іспанія, Іран, Велика Британія, Аргентина, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (173 125), Бразилії (111 100), Мексиці (58 481), Індії (52 889), Великій Британії (41 483), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 706.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 96 403 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 144 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.