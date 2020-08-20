Коронавирус в мире: за сутки почти 270 тыс. инфицированных, всего - 22,3 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 786 258. В свою очередь, выздоровели 14 257 306 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 22 325 761 человек инфицировано. По сравнению с данными университета за аналогичное время прошедших суток на COVID-19 заразились более 267 тыс. человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 528 493), Бразилия (3 456 652), Индия (2 767 273), Россия (935 066), Южно-Африканская Республика (596 060), а также Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина, Саудовская Аравия и Пакистан.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (173 125), Бразилии (111 100), Мексике (58 481), Индии (52 889), Великобритании (41 483), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4706.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 96 403 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2144 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.