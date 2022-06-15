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Разведка США спрогнозировала три сценария развития событий на Донбассе

Разведка США спрогнозировала три сценария развития событий на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Аналитики американской разведки прогнозируют три возможных сценария развития военного противостояния россии и Украины на Донбассе. Основными называют два варианта, третий относится к категории “не исключено, но маловероятно”. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

По мнению аналитиков разведслужб США, агрессия россии против Украины подходит к кульминационной ключевой точке, которая определит дальнейший ход войны.

По первому варианту россия может пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это подразумевает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Во втором сценарии линия фронта может оставаться неподвижной на месяцы, а то и на годы. Это может привести к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада создаст усиленную угрозу роста кризиса из-за истощения мировой экономики.

В третьем случае, который политики считают маловероятным, российский диктатор путин все же пересмотрит ближайшие задачи “спецоперации” и объявит о "победе", таким образом, пытаясь минимизировать военные действия и потери.

Разведка утверждает, что россия потеряла до трети своих сухопутных войск, однако "старается добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию", которая считается для путина политически опасным шагом.

Выбор дальнейшего сценария развития событий, как указано, все еще остается за москвой, поскольку у Украины пока нет достаточных ресурсов для масштабного контрнаступления на Донбассе.

Однако США "все больше боятся, что путин использует захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения".

Дополнение

Заместитель председателя Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что владимир путин, вероятно, все еще хочет захватить большую часть, если не всю Украину.

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