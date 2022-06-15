Розвідка США спрогнозувала три сценарії розвитку подій на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Аналітики американської розвідки прогнозують три можливих сценарії розвитку військового протистояння росії та України на Донбасі. Основними називають два варіанти, третій належить до категорії “не виключено, але малоймовірно”. Про це пише CNN, передає УНН.
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На думку аналітиків розвідслужб США, агресія росії проти України підходить до кульмінаційної ключової точки, яка визначить подальший хід війни.
За першим варіантом росія може покроково добиватися незначних успіхів на Донбасі. Це передбачає постійні локальні наступи і, можливо, повільне просування вперед через перевагу чисельності артилерії та особового складу.
У другому сценарії лінія фронту може залишатися нерухомою на місяці, а то й на роки. Це може призвести до величезних жертв з обох боків, а для Заходу створить посилену загрозу зростання кризи через виснаження світової економіки.
У третьому випадку, який політики вважають малоймовірним, російський диктатор путін все ж перегляне найближчі завдання “спецоперації” та оголосить про "перемогу", так чином, намагаючись мінімізувати військові дії та втрати.
Розвідка стверджує, що росія втратила до третини своїх сухопутних військ, проте "намагатиметься досягати нових успіхів, не проводячи загальну мобілізацію", яка вважається для путіна політично небезпечним кроком.
Вибір подальшого сценарію розвитку подій, як вказано, все ще залишається за москвою, оскільки Україна поки що не має достатніх ресурсів для масштабного контрнаступу на Донбасі.
Однак США "дедалі більше бояться, що путін використає захоплену частину території України як плацдарм для подальшого просування".
Доповнення
Заступник голови Пентагону з політичних справ Колін Кол заявив, що володимир путін, ймовірно, все ще хоче захопити більшу частину, якщо не всю Україну.