Разведка обнародовала список российских десантников, причастных к преступлениям в Бородянке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинская разведка обнародовала данные российских военных десантно-штурмового полка из Пскова, которые причастны к военным преступлениям в Бородянке Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства Украины.
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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268) г. Псков, принимавших участие в геноциде народа Украины в Киевской области!
Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" — говорится в сообщении.
Список военных преступников можно посмотреть по ссылке.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с человеческими жертвами в Бородянке еще хуже, чем в Буче.