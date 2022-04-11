Разведка обнародовала список российских десантников, причастных к преступлениям в Бородянке

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268) г. Псков, принимавших участие в геноциде народа Украины в Киевской области!

Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" — говорится в сообщении.

Список военных преступников можно посмотреть по ссылке.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с человеческими жертвами в Бородянке еще хуже, чем в Буче.