Розвідка оприлюднила список російських десантників, які причетні до злочинів у Бородянці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українська розвідка оприлюднила дані російських військових десантно-штурмового полку із Пскова, які причетні до воєнних злочинів у Бородянці Київської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства України.
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"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!
Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" — ідеться у повідомленні.
Список воєнних злочинців можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з людськими жертвами в Бородянці ще гірша, ніж у Бучі.