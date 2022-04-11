Розвідка оприлюднила список російських десантників, які причетні до злочинів у Бородянці

Цитата

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" — ідеться у повідомленні.

Список воєнних злочинців можна переглянути за посиланням.

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